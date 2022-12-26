الرئيس السيسي و8 سنوات من دعم الفلاح.. بدأت بوعود وانتهت بإنجازات

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، لم يدخر جهدًا في تقديم الدعم للفلاح وتذليل جميع العقبات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، ونستعرض في نقاط أبرز تصريحات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفلاح منذ توليه الحكم في 2014 نهاية بتحقيق الإنجازات:

بداية دعم الفلاح خلال حفل تنصيب الرئيس بقصر القبة 2014

تحدث الرئيس السيسي خلال حفل تنصيبه بقصر القبة في يوليو 2014 عن الزراعة ودعم الفلاح قائلا: «سيكون للتنمية الزراعية نصيب كبير من جهود التنمية في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على عدة محاور أهمها مشروع ممر التنمية وما سيوفره من أرض صالحة للزراعة، فضلًا عن إعادة تقسيم المحافظات المصرية وخلق ظهير زراعي لكل محافظة واستحداث نظام الصوب الرئيسية، ما يضاعف إنتاجية الفدان، ويوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن الاعتماد على الأساليب العلمية للري ومعاجلة المياه».

وقال موجها حديثه للفلاح: «أعتزم أن يتواكب مع النهوض بهذا القطاع نهوض بأوضاع الفلاح المصري والتصدي لمشكلاته وأهمها توفير الأسمدة والنظر في بعض مديونيات صغار المزارعين لدى بنك التنمية الزراعي الذي يتعين تطويره بشكل شامل ليساهم في مرحلة التنمية المقبلة، وليكون أكثر عونا للفلاح المصري».

أسبوع الصعيد ودعم غير مسبوق للمزارعين 2021

في ديسمبر من العام الماضي، خصص الرئيس السيسي أسبوعا لأهالي جنوب الصعيد، وجّه خلاله الحكومة بتقديم الدعم للمزارعين، بالإضافة لعدة توجيهات تمثلت في:

- إنشاء محطة لإنتاج شتلات قصب السكر بمحافظة أسوان لتوفير أعلى إنتاجية من القصب.

- استيراد سلالات عالية الإنتاجية من الأبقار تحقق ما يقرب من 40 لتر لبن في اليوم؛ الأمر الذي يوفر دخول إضافية للفلاحين.

وقال الرئيس خلال إحدى فاعليات الأسبوع، إن اتباع الفلاحين لنظم الري الحديثة لا سيما نظام الري بالتنقيط سيوفر لدى الفلاح الكثير مما ينفقه في سبيل حصاد محصوله، مضيفا أن هذه النظم تساعد في زيادة دخل الفلاح، بزيادة الإنتاج وتوفير أمواله، متابعا: «عندك خيارات أنك تعظم دخلك لو سمعت كلامنا، والناس تريد الاهتمام بالبلد وبتقول ظروفنا صعبة، ولكن الفرص موجودة».

تحديد سعر عادل للقمح

في اجتماع للرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في شهر سبتمبر 2022، وجّه الرئيس بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لدعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم.

وشدد الرئيس على ضرورة مراجعة أسعار توريد القمح الاسترشادية في الموسم الحالي 2022- 2023، وذلك قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار، كما حددت الحكومة سعر توريد القمح ليكون 1000 جنيه بشكل استرشادي للمزارعين.

الرئيس السيسي وعيد الفلاح

وفي عيد الفلاح الماضي 2022، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية فيس بوك رسالة تهنئة لفلاحي مصر جاء نصها: «خالص تقديري واحترامي لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم، لقد ظل الفلاح المصري على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة، وستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل».

الرئيس السيسي ودعم مدخلات الزراعة

وخلال افتتاحه لمصنع الأسمدة الأزوتية في أبو رواش اليوم، قال الرئيس السيسي: «إنَّ حجم الإنتاج المتوقع من افتتاح مصنع الأسمدة للدولة يصل إلى 720 ألف طن بما يواكب التطوّر الذي تقوم به مصر، مضيفًا أنَّه «لو أن الأسمدة تكفي ويفيض منها سيتم تصدير ما يتبقى، وأقول للمزارعين أننا حريصين على استقرار مدخلات الزراعة، وبالتالي عدم زيادة الأسعار».

إنجازات عديدة للفلاح

وتحققت للفلاح العديد من الإنجازات التي تم ترجمتها في مشروعات قومية كبرى بلغت تكلفتها مليارات الجنيهات؛ إذ جرى تنفيذ 320 مشروعًا زراعيًا، بتكلفة 42 مليار جنيه؛ استفاد منها المزارع بشكل مباشر وغير مباشر، كما تم زيادة الرقعة الزراعية بتكلفة بلغت 300 مليار جنيه أخرى؛ إذ جرت إضافة 3 ملايين فدان في مناطق شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وتوشكى، ومشروعات تنمية الريف المصري الجديد، والوادي الجديد ومشروعات الدلتا الجديدة.