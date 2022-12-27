أسماء المصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية.. بينهم 9 سيدات

رفعت مستشفي جامعة قناة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ، بالتزامن مع استقبال عدد من المصابين في حادث طريق وصلة أبو سلطان قرب مركز ومدينة فايد.

وقالت مصادر طبية، إن المصابين في حادث الإسماعيلية بينهم 9 سيدات أصبن بجروح مختلفة وكسور جراء انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم «ر م ع 3192» تقل عدد من العاملين في المزارع علي طريق الإسماعيلية السويس.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وأسفر حادث الاسماعيلية عن إصابة كلا من داليا عزوز عواد، 22 سنة، هيام عبدالعزيز عبد العزيز، 24 عاماً، وعيد فرج عيد طلبة، 28 عاماً، مقيمين بمنطقة العباسة، وتم نقلهم إلى مستشفى فايد المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

كما أسفر الحادث عن إصابة عاطف رجب يوسف، 40 عاماً، ورابحة جمعة صبيح، 40 عاماً، وأسماء عبد المعطي محمد، 38 عاماً، وفهد محمد لويغي، 18 عاما، وسنية محمد خليل، 27 عاماً، وسحر محمد عبد العزيز، 27 عاما، وسمية عبدالمعطي محمد، 51 عاما، وإبراهيم سلمى بساطي، 24 عاماً، وداليا صالح جمعة 20 عاماً، وروائح حافظ محمد، 36 عاماً، وهشام عبد المنعم عساف، 42 عاماً، ومحمد إبراهيم محمود، 35 عاماً، وكاشف وزان، 49 عاماً، وإلهام محمد موسى، 40 عاماً، وجميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع الدكتور مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت سيارات الإسعاف 6 من المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي، و11 مصابا إلى مستشفى جامعة قناة السويس.