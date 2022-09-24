ضبط مخدرات بـ6 ملايين جنيه في فايد بالإسماعيلية

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة القناة وسيناء متابعتها لنشاط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وتدوير المواد المخدرة وبيعها لصغار التجار، متخذين من الظهير الصحراوي لمدينة فايد في الإسماعيلية ملاذا للاختباء به.

وشنت أجهزة الأمن مداهمة ثانية في أقل من شهر بعد نجاح ضباط مكافحة المخدرات في ضبط مصنع كبير في نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث نجحت الإدارة خلال الساعات الماضية في ضبط شخصين بينهما شخص يدير مصنعا لتصنيع الهيروين.

ضبط مصنع هيروين

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، فإن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في ضبط عاطل مقيم في فايد، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، تخصص في إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته وبحوزته 15 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و10 طرب من مخدر الحشيش، كما نجحت الحملة في ضبط مكبس بمشتملاته ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط 400 طربة حشيش مع التجار

وقال بيان وزارة الداخلية، إنه تم استهداف أحد الأشخاص مقيم في مدينة فايد في محل اقامته وبحوزته 400 طربة لمخدر الحشيش زنة 40 كيلو جراما.

وأشار البيان إلى أن الإدارة تابعت نشاط العناصر الإجرامية خلال الفترة الماضية لضبطهم بكميات كبيرة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزي)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

وأكد بيان وزارة الداخلية، أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بلغت 5 ملايين و900 ألف جنيه، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

مداهمة مصنع لصناعة الهيروين في أغسطس

واستهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكرا إجراميا في أغسطس الماضي، نجحت فيه في ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية ومخزن سري لإخفاء المخدرات.