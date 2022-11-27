«الجنايات» تستكمل محاكمة 7 متهمين في قضية «خلية مصر الجديدة»

تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عدد 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية مصر الجديدة».

سماع المرافعة

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 27 نوفمبر، لسماع المرافعة.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها

وجاء في أمر إحالة المتهمين الـ7 في «خلية مصر الجديدة»، بعد إحالتهم إلى محكمة الجنايات وانتهاء تحقيقات النيابة العامة معهم، وجهت لهم العديد من التهم كان من بينها، الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وكان الهدف منها الإضرار بمصالح البلاد القومية، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الإضرار بالوحدة الوطنية

وأضاف أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات، الإضرار بالوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلًا عن تمويل الجماعات الإرهابية، عن طريق تجميع الأسلحة والذخائر وتوفيرها لهم، مع علمهم بأنها تستخدم في عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة.