«الجنايات» تنظر ثالث جلسات محاكمة خلية «مصر الجديدة» اليوم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، ثالث جلسات محاكمة 7 متهمين في خلية «مصر الجديدة»، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التي تنعقد في مجمع محاكم طرة، بعد قليل.

الإضرار بمصالح البلاد

ووجهت النيابة العامة لـ7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مصر الجديدة»، وحملت رقم 2177 لـسنة 2022 كلي شمال القاهرة، عدة تهم في غضون الفترة من سنة 2014 حتى 21 سبتمبر سنه 2021 في محافظات الجيزة والقاهرة والأقصر، أبرزها منع السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بغرض الإضرار بمصالح البلاد القومية.

حيازة أسلحة نارية

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم بتمويل جماعات الإرهاب، فضلًا عن توفير وجمع أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، لاستخدامها في عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة.

وبالإضافة إلى تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون للاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتسبب في الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.