النطق بالحكم على متهمي «خلية مصر الجديدة» بعد قليل

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، بالحكم على 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مصر الجديدة» الإرهابية، بعد أن أحالت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية 5 متهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ورود رأي مفتي الديار

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الديار.

الانضمام لجماعة إرهابية

وانتهت تحقيقات النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مصر الجديدة»، مع المتهمين الـ7 وأحالتهم إلى محكمة الجنايات، ووجّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وكان الهدف منها الإضرار بمصالح البلاد القومية، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، حسب ما جاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين أضروا بالوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري واعتدوا على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلًا عن تمويل الجماعات الإرهابية، عن طريق تجميع الأسلحة والذخائر وتوفيرها لهم، مع علمهم بأنّها تستخدم في عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة.