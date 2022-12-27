قناة «DMC» تبرز عدد «الوطن» اليوم.. «مخزون السلع الاستراتيجية آمن»

عرضت قناة «DMC»، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتوافر السلع الغذائية في الأسواق ووجود مخزون استراتيجي، وبعنوان «الحكومة: مخزون السلع الاستراتيجية آمن.. وانطلاق معارض «أهلا رمضان» يناير المقبل بأسعار مخفضة».

المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 4 أشهر

وفي ذلك الصدد، قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إنَّ المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي تكفي على الأقل من 4 شهور حتى سنة، مشيرًا إلى أنَّ المخزون الاستراتيجي من اللحوم يصل إلى سنة، مؤكّدًا أنَّ الوضع آمن ولا يوجد ما يدعو لقلق المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي وتوافر السلع الأساسية بالأسواق.

انطلاق معارض «أهلا رمضان» في يناير بأسعار مخفضة

وأضاف «عامر»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنَّ انطلاق معارض «أهلا رمضان» في يناير المقبل بأسعار مخفضة رغم أنَّ شهر رمضان يأتي في شهر مارس يؤكّد اهتمام الدولة بالمواطن المصري وشعورها بما يعانيه لذلك توفر السلع قبل بداية شهر رمضان بشهرين بأسعار أقل 30% عن الأسعار المتواجدة في الأسواق عامة، مشيرًا إلى أنَّ توفير 18 ألف منفذ في كل المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية رقم ضخم للغاية، يؤكّد كثرة معروضات السلع الأساسية وإتاحتها، كما أنَّ الاحتياطي آمن.