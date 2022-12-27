محافظ القاهرة: تنظيم معارض أهلا رمضان في جميع أحياء العاصمة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في جولة مفاجئة المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز، في عدد من الأحياء لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأكد «عبدالعال» اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في «معارض أهلا رمضان» في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع متابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

إعلان أسعار السلع في أماكن واضحة للمواطنين

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى تدوين نسبة التخفيض على السلع المعروضة.

كما شدد المحافظ على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم الذى يباع للمواطنين بـ5 قروش والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بعدد من المواطنين، وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق، والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة.

منع احتكار السلع

ووجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز لمنع احتكار السلع أو محاولات البعض رفع أسعارها دون مبرر بهدف استغلال المواطنين، والتأكد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.