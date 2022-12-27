أشرف عبدالغفور: شكرا لكل من ساهم في تبني مشروع دار مسنين «الفنانين»

أعرب الفنان أشرف عبدالغفور، عن سعادته بافتتاح دار «القوة الناعمة لرعاية الفنانين» من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر، قائلا إنّ هذا حلم طال انتظاره منذ سنوات طويلة.

وقال أشرف عبدالغفور، خلال كلمته على هامش حفل افتتاح الدار: «رغم أنّني فصيح في اللغة العربية بطلاقة، إلا أنّني أعجز عن إيجاد كلمات تعبر عن حجم الإنجاز وفرحتي به».

أشرف عبدالغفور يتحدث عن دار المسنين

ووجّه عبدالغفور، الشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء الدار، حيث بدأ العمل به قبل 12 عاما، قائلا: «مهنة التمثيل صعبة جدا.. وشكرا لكل من ساهم في تبني هذا المشروع، ولكل المجالس اللي تبنت هذا المشروع منذ هشام سليم».

اقتراح أشرف عبدالغفور لـ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

وأضاف أنّه اقترح على الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل أكثر من عقد كامل، المشروع، وأبدى حماسه الشديد للفكرة من خلال تبنيها وتوفير التمويل اللازم.