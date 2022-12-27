تكريم أشرف عبدالغفور ومحمد أبو داوود في حفل افتتاح دار مسنين «الفنانين»

كرّم الفنان أشرف زكي، عددا من الفنانين على هامش حفل افتتاح دار «القوة الناعمة لرعاية الفنانين» من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر.

تكريم النجوم بحفل دار المسنين

وشملت قائمة الفنانين المكرّمين، أشرف عبد الغفور، ومحمد أبو داوود، والمهندس الاستشاري للمشروع محمد عبدالغني، ووائل عبدالله، عضو مجلس النقابة، والفنان حلمي فودة.

قامة التكريمات بحفل دار المسنين

وأشار الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى أنّ قائمة التكريمات تشمل الفنان سامح الصريطي، الذي تغيّب عن الحفل، موضحا أنّه صاحب جهود كبيرة وراء انطلاق المشروع.

وأشارت لقاء سويدان، مقدمة الحفل، إلى أنّ أيمن عزب، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، بمثابة الجندي المجهول، قائلة: «بقاله 3 سنين شغال ليل نهار في المشروع ده عشان يشوف النور».