أشرف زكي ضيف شرف الدورة الثانية لمهرجان المنصورة المسرحي

يواصل مسؤولو مهرجان المنصورة المسرحي، الاستعدادات الخاصة بالدورة الثانية، والتي تقام من 8 إلى 15 فبراير المقبل، ويرأسها الفنان أحمد وفيق، وتحمل اسم المسرحي القدير الراحل عبدالغفار عودة.

واستقر مسؤولو المهرجان، على اختيار الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ضيف شرف الدورة الثانية من المهرجان، حيث عقد مسؤولو المهرجان اجتماعا معه، حضره كلا من الفنان أحمد وفيق والبرلماني أحمد الشرقاوي، رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، والإعلامي وليد حسني، رئيس اللجنة الإعلامية.

أحمد وفيق يتحدث عن مهرجان المنصورة

وقال أحمد وفيق، فى بيان صحفي، إن المهرجان هذه الدورة سيكون مختلفاً تماماً، وسوف يمتد لمشاركة خمس محافظات بالإضافة لمحافظة الدقهلية، وبمشاركة عربية واسعة، مبديا سعادته باختيار أشرف زكي، ضيف شرف المهرجان، مؤكدا أن هذا سيعطي المهرجان زخما كبيرا.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، أن الاستعدادات تجري علي قدم وساق، وتم التنسيق مع محافظة الدقهلية ووزارة الثقافة، لكي يخرج المهرجان في أبهي صوره ويعبر عن قيمة الفن المصري.

وأضاف «الشرقاوي»، أن الأمانة العامة للمهرجان تضم عدد كبير من رموز المجتمع والفن من أبناء محافظة الدقهلية، مشيراً أنه سيتم تكريم اسم الراحل الفنان عبدالغفار عودة، وعدد من الفنانين الراحلين سيتم الإعلان عنهم تباعا.

يذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي، تأسس في 2022، وأقيمت دورته الأولى من ‏‏16 إلى 22 يوليو من هذا العام، ويتولى المخرج أحمد عبدالجليل منصب مدير ‏المهرجان، فيما تتولى إيمان أبوالغيط منصب أمين عام المهرجان.