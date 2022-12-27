أشرف زكي يفتتح دار مسنين لرعاية الفنانين كبار السن

افتتح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، دار «القوة الناعمة لرعاية الفنانين» من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أنوشكا، ودنيا عبدالعزيز، وعمرو محمود ياسين، وعبير صبري.

دار المسنين بنقابة المهن التمثيلية

وحضرت الافتتاح الفنانين صابرين، ورانيا فريد شوقي ولقاء سويدان، وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي، وآخرين.

ورفع الستار، أشرف زكي، وأشرف عبدالغفور، وعبدالله العويس، نائبا عن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، أحد المتبرعين الرئيسيين للدار.

افتتاح دار المسنين بنقابة المهن التمثيلية

وانطلقت الزغاريد من بعض الحضور، خلال مراسم الاحتفال، تعبيرًا عن حجم سعادتهم بالإنجاز الذي يرعى المسنين من الفنانين.

وقال نقيب المهن التمثيلية، إنّ بعض الفنانين يعانون منذ سنوات، خاصة من كبار السن وجيل الرواد، متابعا: «كنا بنجمع فلوس ونتواصل مع وزارة التضامن عشان نوفر مكان لفنان قدير، ومن هنا جت فكرة دار المسنين، وبالفعل استجاب الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وتبرع بكامل المبلغ المطلوب لبناء الدار».