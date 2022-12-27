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قاعة باسم هشام سليم في دار مسنين لرعاية الفنانين

كتب:

أحمد حسين صوان
01:57 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
الفنان الراحل هشام سليم

الفنان الراحل هشام سليم

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانين، عن إطلاق اسم الفنان الراحل هشام سليم، على إحدى قاعات دار «القوة الناعمة لرعاية الفنانين» من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر.

دار المسنين بنقابة المهن التمثيلية

وقال نقيب الفنانين، إنّ ذلك يأتي تقديرا لجهوده في المشروع خلال السنوات الأخيرة من حياته، مضيفا أنّ الفنانة صابرين صاحبة الاقتراح.

تكريم النجوم بنقابة المهن التمثيلية

وحرص الفنان أشرف زكي، على تكريم عدد من الفنانين، على هامش حفل افتتاح دار «القوة الناعمة لرعاية الفنانين» من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.