قاعة باسم هشام سليم في دار مسنين لرعاية الفنانين

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانين، عن إطلاق اسم الفنان الراحل هشام سليم، على إحدى قاعات دار «القوة الناعمة لرعاية الفنانين» من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر.

دار المسنين بنقابة المهن التمثيلية

وقال نقيب الفنانين، إنّ ذلك يأتي تقديرا لجهوده في المشروع خلال السنوات الأخيرة من حياته، مضيفا أنّ الفنانة صابرين صاحبة الاقتراح.

تكريم النجوم بنقابة المهن التمثيلية

وحرص الفنان أشرف زكي، على تكريم عدد من الفنانين، على هامش حفل افتتاح دار «القوة الناعمة لرعاية الفنانين» من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر.