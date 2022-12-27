توزيع بطاطين وملابس لذوي الهمم والأسر الأكثر رعاية في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالأسر غير القادرة، عن طريق تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجهات الحكومية، مثل التضامن الاجتماعي وبيت الزكاة التابع للأزهر الشريف، إضافة إلى الاهتمام بذوي القدرات الخاصة.

جاء ذلك خلال توزيع هدايا مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري فرع جنوب سيناء، موضحًا أنه قام بتوزيع كراتين وأغطية وملابس شتوية على عدد من الأسر والأطفال من ذوي الهمم.

3000 كرتونة ولحاف

وأكد المحافظ لـ«الوطن»، توزيع 3000 كرتونة ولحاف علي الأسر غير القادرة، إضافة إلى 1000 جاكيت للأطفال من ذوي الهمم.

عرض «أولادنا طاقة»

وخلال زيارة المحافظ لمدينة الطور شهد عرضا في الصالة المغطاة باستاد الطور الرياضي نظمته لجنة حقوق الإنسان بالمحافظة تحت شعار «أولادنا طاقة»، وألقت سماح زكي مدير حقوق الإنسان كلمة الحفل، أكدت فيها أن المحافظ يقدم كل الدعم لذوي الهمم ويحرص على حضور أي فعاليات.

وقالت إنه جرى تقديم عرض مسرحي لفريق ذوي الهمم، وتوزيع أجهزة تعويضية في الصالة المغطاة لـ31 حالة علي مستوى المحافظة عبارة 14 كرسيا متحركا كبيرا، وكرسي أطفال، و15 عكازو، و5 مشايات.

حضانة لذوي الهمم بجنوب سيناء

وأكد زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، موافقة المحافظ على تخصيص أول حصانة لذوي الهمم.