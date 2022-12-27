جامعة كفر الشيخ تعلن استمرار التعاون مع «حياة كريمة» وتكثيف القوافل الطبية

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية في قاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلا: «أنقل إليكم شكر وتحيات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الجهد المبذول في الفصل الدراسي الأول، والتزام الجميع بالإجراءات التي أقرتها الجامعة أثناء إجراء انتخابات اتحاد الطلاب، والتي تمت وفقا للقواعد والمعايير المُحدده من قبل المجلس الأعلى للجامعات».

مجلس الجامعة: مستمرون في التعاون الكامل مع مبادرة «حياة كريمة»

وأكد المجلس استمرار الجامعة في تعاونها الكامل مع مبادرة «حياة كريمة»، من خلال تكثيف القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، والندوات التثقيفية والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات في المجالات الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية؛ تفعيلاً لدور ورسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي إطار المسئولية المُجتمعية والوطنية لجامعة كفر الشيخ، استعرض المجلس جهود الجامعة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار في محو الأمية؛ إذ تأتي قضية محو الأمية على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة تنفيذاً لخطة الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مجلس جامعة كفر الشيخ، تنفيذ ومتابعة الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، واستمرار تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكُبرى، والتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

التشديد على الالتزام بالإجراءات أثناء الامتحانات

وشدّد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتخاذ كافة الإجراءات والالتزام بالقواعد، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقا للخريطة الزمنية، والجداول الزمنية المعلنة في كل كلية، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، ومراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب.