رئيس «الشيوخ» يعلن خلو مقعد النائب مصطفى كامل فور إخطار «الداخلية»

خصص مجلس الشيوخ جزءًا من جلسته البرلمانية، اليوم؛ لتأبين النائب الراحل مصطفى كامل، الذي وافته المنية، أمس.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنّه فور وصول خطاب وزارة الداخلية، سيتم إعلان خلو مقعد النائب مصطفى كامل.

ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائب مصطفى كامل، الذي وافته المنية، أمس، في بداية الجلسة البرلمانية، اليوم، وطالب الأعضاء بقراءة الفاتحة، والوقوف دقيقة حدادًا على الفقيد.

أعضاء مجلس الشيوخ

ونعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ النائب مصطفى كامل، إذ قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنعى اللواء مصطفى كامل معلم الأساتذة».

وأضاف المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة للشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ: «ننعى الفقيد الذي ظل يمارس مهام المجلس حتى أنفاسه الأخيرة».

كما نعت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، النائب الفقيد، وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ: «ببالغ الحزن والأسى أنعى فقيد الوطن اللواء مصطفى كامل، عضو مجلس الشيوخ محافظ بورسعيد الأسبق».