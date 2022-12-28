من جيرارد بتلر إلى جون ليجند.. نجوم عالميون زاروا مصر في 2022

كانت مصر محط أنظار العالم على مدار عام 2022، ليس فقط بسبب الحفلات والأحداث العالمية التي تم تنظيمها على أرضها، ولكن بسبب طبيعتها التي جعلتها الخيار المثالي لعدد من المشاهير لقضاء إجازاتهم أو تصوير أعمالهم فيها، فكانت البداية في فبراير الماضي مع زيارة الممثل الأمريكي جيرارد بتلر لمحافظة الأقصر، كجزء من رحلته إلى مصر للاستمتاع بالطقس المثالي في القاهرة والأقصر وأسوان مع صديقته.

وتضمن زيارة «بتلر» إلى مصر التي استمرت لعدة أيام، زيارة الأماكن الأثرية والمعالم السياحية في القاهرة والأقصر بالإضافة إلى رحلة نيليلة وزيارة مصنع التحف الفروعنية المقلدة في البر الغربي، بجانب حضور حفلات فلكلورية، وانتشرت صور ومقاطع فيديو للممثل الأمريكي عبر منصات التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم.

وفي مايو، قدم المغني الأمريكي آدم ليفين وفرقته «Maroon 5»، حفلا تحت سفح الأهرامات ضمن جولتهم الغنائية الأولى في الشرق الأوسط، وحرص «ليفين» على مشاركة متابعيه عبر حسابه على «إنستجرام» صور عديدة من منطقة الأهرامات وأبو الهول قبل الحفل، وعبَّر عن تشرفه بإحياء الحفل في هذا المكان التاريخي، وفقا لما نشره في صورة عبر خاصية «ستوري»، دون عليها: «ولا حتى فى أكثر أحلامي جموحا فكرت أن أقدم عرض في هذا المكان».

زوجة جون ليجند: شواطئ مصر هي الأجمل

واستغل المغني جون ليجند تقديم حفله الأول في الساحل الشمالي، لزيارة مصر بصحبة زوجته وعائلته، والتي حرصت على توثيق رحلتها إلى مصر عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث نشرت صور من منطقة الأهرامات حيث رافقهم في جولة داخلها أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.

وتغزلت كريسى تيجان في شواطئ مصر، حيث نشرت عددا من الصور من الساحل الشمالي عبر حسابها، معلقة: «لم يكن لدي أي فكرة أن شواطئ مصر بهذا الجمال، بعض من أجمل المحيطات التي رأيتها على الإطلاق».

أوسكار إسحاق في رحلة نيلية وحفل للزار الشعبي خلال زيارته لمصر

وبعد انتهاء عرض مسلسل «Moon Knight» للمخرج محمد دياب، دعا بطل المسلسل أوسكار إسحاق لزيارة القاهرة، حيث كان لديه فضول لرؤية الأماكن الحقيقية التي تم بناء ديكوراتها في المجر لتصوير المسلسل، وتضمَّنت زيارة «إسحاق» رحلة نيلية، بالإضافة إلى الأهرامات ودخل إلى الهرمين الأكبر والوسط، وزار المتحف المصري، كما حضر حفل لفرقة الزار الشعبي «مزاهر».

وبالرغم من الزيارة القصيرة للممثل الإسباني أرون بايبر بطل مسلسل «Elite» إلى مصر لحضور عرض أزياء «Dior» في منطقة الأهرامات، وحرص «بايبر» على مشاركة متابعيه عبر «إنستجرام» مجموعة من الصورة التي ألتقاطها خلال جولته في شوارع الجيزة والمشاهد اليومية في الشارع المصري، وحظت الصور باهتمام كبير لدى متابعيه وأعربوا عن اهتمامهم بالحصول على التجربة المصرية الحقيقية.

وفي بداية ديسمبر الجاري، نشر الممثل الأمريكي الشاب روس بتلر صورة من أمام الهرم الأكبر عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «لطالما كنت مفتونًا بمصر، عندما كنت طفلاً كنت مهووسًا بالتاريخ والأساطير المصرية».

وتابع: «أردت أن أصبح عالم آثار وأستكشف المقابر، وأجد الجعران الذين يعيشون في أوانٍ مدفونة، وأنظف الغبار من على جماجم الحيوانات الأليفة المحنطة، من كان يظن أنني سأتمكن من التقاط صورة مع الهرم كامل من أول مرة».