محمد دياب يكشف تفاصيل زيارة أوسكار إيزاك لمصر: شربته من النيل عشان يرجع تاني

كشف المخرج محمد دياب عن تفاصيل زيارة النجم أوسكار إيزاك، بطل مسلسل Moon Knight إلى مصر، قائلا إنه كان لديه فضول لرؤية الأماكن الحقيقية التي تم بناء ديكوراتها في المجر ضمن أحداث المسلسل، ومن 3 أسابيع تلقى مكالمة هاتفية من النجم اللاتيني يخبره عن رغبته في زيارة مصر، ورحب دياب بالزيارة موضحا أنه رغب في أن يعرفه على مصر الحقيقية أكثر.

محمد دياب: إيزاك زار الأهرامات

وتابع دياب في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه على «فيس بوك»: «بالفعل جاء إلى مصر وكان سعيد جدا بالزيارة، وذهب إلى العديد من الأماكن منها الأهرامات ودخل إلى داخل الهرمين الأكبر والوسط، وزار المتحف المصري وأحبه للغاية، ثم ذهبنا إلى حفل زار شعبي وكان من أكثر الأشياء التي أحبها».

وأضاف محمد دياب: «الأجانب يحبون الأشياء الحقيقية التي تعكس طعم البلد حقيقي، كما ركبنا فلوكة في رحلة نيلية وانتهت الزيارة وغادر مصر وكان منبهرا للغاية بمصر»، وكشف مخرج moon knight أن أوسكار إيزاك يخطط لزيارة جديدة لمصر ولكن في الشتاء حيث يرغب في زيارة الأقصر وأسوان، متابعا: «خليته يشرب من النيل عشان يرجع تاني».

وكان محمد دياب تحدث خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» في وقت سابق عن كواليس تقديمه مسلسل Moon Knight وتعاونه مع النجم العالمي أوسكار إيزاك.

محمد دياب: بطل مون نايت يأمل فى زيارة الاقصر وأسوان

وأشار خلال الحوار إلى أن «إيزاك» طلب منه تقديم نسخة من سيناريو المسلسل ليقوم ببطولته، «لما قدمت أنا وزوجتي سارة المشروع، وبعده انضم أوسكار أيزك، شاف أفلامنا اشتباك وأميرة وكلمني في التليفون، وكان أحد اشتراطاته إننا نكتب نسخة من السيناريو».