أزمة تايوان.. الصين تستبعد الحل العسكري وغموض في استراتيجية واشنطن

تصدرت تايوان على مدى الأيام القليلة الماضية، مشهد الصراع السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خاصة في ظل النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان، الأمر الذي وصفته واشنطن بـ«المستفز».

وقال سامر خير أحمد، الخبير في الشؤون الآسيوية، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد سياسة غامضة تجاه ملف تايوان، إذ إنّها تقيم علاقات دبلوماسية من خلال المعهد الأمريكي في تايبيه، وبالوقت نفسه تعترف بمبدأ «صين واحدة».

وأضاف أنّ هذا الغموض الاستراتيجي يُمثل رسالة واضحة من جانب واشنطن، خاصة في ظل إعادة الإدارة الأمريكية تنظيم علاقاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنّ هذه التحركات تهدف بشكل رئيسي للضغط على بكين من الناحيتين السياسية والعسكرية.