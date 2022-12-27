«الأرثوذكسية» تعلن ضوابط المشاركة في قداس عيد الميلاد 2023: الدعوات شخصية

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنبيهات خاصة بمشاركة الأقباط في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

تنبيهات عيد الميلاد

وجاءت التنبيهات كالتالي:

- على الراغبين في المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها بالقاهرة الكبرى، أو لمكتب الأب وكيل عام البطريركية بالقاهرة ، في موعد أقصاه الأحد الموافق 1 يناير 2023.

- سيجري توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذي قدم له بياناته ولن يسمح بدخول أي شخص بدون دعوة بما في ذلك الأطفال الأكبر من خمس سنوات.

- يمكن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو الأتوبيسات التي ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، ولن توفر الكاتدرائية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح.

- تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات.

- تفتح أبواب الكاتدرائية الساعة 5 مساءً، ولا يسمح بالدخول قبل هذا الموعد.

- من الضروري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وأصل دعوة الحضور المختومة.

- يرجى الحضور قبل موعد بدء القداس بساعة الأقل، وسوف يعلن لاحقا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى الأماكن داخل الكاتدرائية.

يرجى عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.