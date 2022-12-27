إصابة 12 مزارعا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 12 مزارعا، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي، جنوب غرب محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخليه لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفه عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل في مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة 12 مزارعا جميعهم من قريه ديروط أم نخلة غرب ملوي.

وانتقلت سيارات هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث نُقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

رفع آثار الحادث

وحُرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة على الطريق الصحراوي الغربي، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي لمديرية أمن المنيا بأن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة ربع النقل، والتي تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.