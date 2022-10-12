معهد التخطيط القومي يشارك في إطلاق أول برنامج للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

عقد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا و«معهد التخطيط القومي» وشركة «دي كاربون» لاستشارات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، مؤتمرًا بعنوان «التحول نحو نمو ومناخ مستدام»، بمشاركة الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والإعلامية دينا عبدالفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، والدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة دي كاربون، والدكتور هشام عيسى مسئول التنسيق السابق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتورة هالة أبو علي الباحثة في مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي .

إطلاق أول برنامج متكامل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

وتستهدف الجهات المشاركة في المؤتمر إطلاق أول برنامج متكامل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على المناخ عبر تنظيم مجموعة من الدورات والفعاليات التوعوية والتدريبية للسيدات المهنيات والقياديات بشأن التغيرات المناخية ودور المرأة في مواجهة هذه المتغيرات والتصدي لها، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بشأن استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

تمكين المرأة على كافة المستويات

وأكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن الشراكة مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً وشركة دي كاربون لاستشارات التنمية المستدامة، تأتي في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن الرؤية المستقبلية واستراتيجية معهد التخطيط القومي التي بدأت في 2015، والتي تستهدف تمكين المرأة على كافة المستويات.

التوسع في التعاون مع العديد من الجهات الداعمة للمرأة

وأضاف أن المعهد يستهدف التوسع في التعاون مع العديد من الجهات الداعمة للمرأة والتنمية المستدامة في إطار استراتيجية المعهد للعام الثالث على التوالي من الخطة الخمسية الثانية.

واستعرض خدمات المعهد التي تشمل مجالات عديدة مثل الدراسات العليا بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الاستشارات في مجالات التخطيط والتنمية لمختلف مجالات الدولة سواء القطاع الحكومي أو الخاص، فضلا عن الشراكات المتعددة مع العديد من الجهات مثل البنك الدولي، المعهد العربي للتخطيط.

إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية للكوادر النسائية

في السياق ذاته كشفت الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، عن إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية للكوادر النسائية والمهنيات بالتعاون مع معهد التخطيط القومي وشركة دي كاربون لاستشارات التنمية المستدامة.

إطلاق أولى الدورات المتخصصة عبر البدء بعدد من القطاعات

وأشارت إلى استهداف إطلاق أولى الدورات المتخصصة عبر البدء بعدد من القطاعات الممثلة في القطاع المالي والمصرفي، القطاع الصحي، الأزياء فضلاً عن المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، خاصة وأن هذه القطاعات تضم العديد من السيدات المهنيات، مما يحقق لهن الدعم اللازم للتأهيل وتوفير الاستشارات المطلوبة.

رسائل ماجستير خاصة بالمرأة

وأوضحت أن المنتدى يدرس أيضًا إطلاق رسائل الماجستير الخاصة بالمرأة، في ظل عدم وجود أي رسائل ماجستير مخصصة للمرأة.

وأكد الدكتور إيهاب شلبي رئيس شركة دي كربون مصر، إن توطين ملف الاستدامة، وبناء كوادر مصرية قادرة على إطلاق هذا الملف إقليميًا وعلميًا، يعد أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها الشركة.

وأضاف: «يجب أن يحمل ملف الاستدامة الشخصية المصرية ليكون معبرا عن التحديات الخاصة بمصر، وبالتالي نستطيع تحويل تلك التحديات إلى فرص».

ولفت شلبي، إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية للغاية على صعيد الاقتصاد والتغيرات المناخية، فيما تستعد مصر إلى استضافة مؤتمر ضخم جدا، وهو مؤتمر قمة المناخ cop27.

وأكد أن هناك هدف لتكوين مجموعة عمل تستطيع الانطلاق بملف الاستدامة لتحقيق مستهدفاته، مضيفًا إن الحديث عن ملف الاستدامة منذ أربع سنوات فقط في مصر كان مجرد حلم، إلا أننا كان لنا رؤية مختلفة نرى ثمارها الآن.