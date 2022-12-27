«الجامعة العربية»: ندعم المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تقف داعمة لكل المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها السفير حسام زكي عقب اختتام زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي للجامعة العربية اليوم، ولقائه بالسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة والمندوبين الدائمين للدول العربية.

إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل كامل

وأشاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بجهود المجلس الرئاسي الليبي ورئيسه لرأب الصدع في البلاد، مشيرًا إلى أن الافكار التي طرحها رئيس المجلس خلال لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والمندوبين الدائمين، تصب في اتجاه واحد وهو كيفية تسوية النقاط الخلافية الموجودة حاليًا والتي تحول دون تقدم الوضع السياسي إلى عقد انتخابات في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل كامل.

وقال «زكي»: «نأمل أن يكون هناك تجاوب من الفرقاء الليبيين مع هذه المساعي والجهود لتحقيق جمع شمل الليبيين».

تحقيق الاستقرار والرفاهية للشعب

وأضاف: «كلنا نعمل من أجل استعادة ليبيا ووحدة الإدارة والقيادة فيها ومنع الإزدواجية ولتحقيق الاستقرار والرفاهية للشعب»، مشيرا إلى أن هذه الأهداف النبيلة يسعى لتحقيقها المجتمع الدولي وأيضا رجال شرفاء في ليبيا وفي مقدمتهم المجلس الرئاسي الذي يسعى بتحركاته إلى تحقيق الأهداف التي نتحدث عنها.

وأشار إلى أن الأمين العام وعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال لقائهما بأن تقف الجامعة العربية داعمة لكل المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا.