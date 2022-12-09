أمين عام الجامعة العربية: يجب مطالبة الأمم المتحدة بعضوية كاملة لفلسطين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا نأمل أن نستمر في تنفيذ ومتابعة إعلان الرياض والقمة العربية الصينية، ويجب مطالبة الأمم المتحدة بعضوية كاملة لفلسطين.

وأضاف «أبوالغيط»، في المؤتمر الصحفي بختام قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، إن منتدى التعاون الصيني العربي ليس وليد اليوم، بل يعود للعام 2004، والدول العربية والصين أجمعت على مبدأ عدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.

وتابع: «لا أحد يزعم تجاهل الولايات المتحدة، لأنها أكبر اقتصاد في العالم، العرب يرغبون في بناء مجتمعاتهم».

وأكد أن الدول العربية تدعم مصر والسودان في أمنهما المائي، وعلى إثيوبيا التفاوض مع مصر والسودان بحسن نية، ويجب التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم في قضية سد إثيوبيا.