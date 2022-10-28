رحمة أحمد لـ سهرانين: أحمد أمين صاحب فضل عليا.. واستوحيت «مربوحة» من جدتي

قالت الفنانة رحمة أحمد إن الفنان أحمد أمين صاحب فضل كبير عليها، «هو إنسان جميل، مش بس فنان بيشتغل كويس ومحبوب من كل الناس، ولكن هو إنسان عظيم وبيدعم الكل بأقصى درجة، وهو أحد أسباب ترشيحي لمسلسل الكبير أوي».

كواليس مسلسل «الكبير أوي»

وكشفت رحمة أحمد أنها استوحت شخصية مربوحة التي قدمتها في مسلسل «الكبير أوي 6» الذي عُرض في رمضان الماضي، من جدتها الراحلة.

وأضافت الفنانة رحمة أحمد، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «استوحيت شخصية مربوحة من جدتي.. أنا واخدة كتير من تفاصيلها في شخصيتي، وكانت دمها خفيف جدا».

المشاركة في تسجيل قصص الأطفال

وأوضحت أن مسلسل الكبير أوي معتمد في حد ذاته على إلقاء الإفيهات والمشاهد الارتجالية المرحة، والمخرج يريد دائما أن يخرج كل الممثلين في أفضل صورة.

ولفتت إلى أنها تجيد اللعب بصوتها وكانت تشارك بصوتها في تسجيل قصص الأطفال.