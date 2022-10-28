رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

رحمة أحمد لـ سهرانين: أحمد أمين صاحب فضل عليا.. واستوحيت «مربوحة» من جدتي

كتب:

محمد عزالدين
11:08 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
الفنانة رحمة أحمد

الفنانة رحمة أحمد

قالت الفنانة رحمة أحمد إن الفنان أحمد أمين صاحب فضل كبير عليها، «هو إنسان جميل، مش بس فنان بيشتغل كويس ومحبوب من كل الناس، ولكن هو إنسان عظيم وبيدعم الكل بأقصى درجة، وهو أحد أسباب ترشيحي لمسلسل الكبير أوي».

كواليس مسلسل «الكبير أوي»

وكشفت رحمة أحمد أنها استوحت شخصية مربوحة التي قدمتها في مسلسل «الكبير أوي 6» الذي عُرض في رمضان الماضي، من جدتها الراحلة.

وأضافت الفنانة رحمة أحمد، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «استوحيت شخصية مربوحة من جدتي.. أنا واخدة كتير من تفاصيلها في شخصيتي، وكانت دمها خفيف جدا».

المشاركة في تسجيل قصص الأطفال

وأوضحت أن مسلسل الكبير أوي معتمد في حد ذاته على إلقاء الإفيهات والمشاهد الارتجالية المرحة، والمخرج يريد دائما أن يخرج كل الممثلين في أفضل صورة.

ولفتت إلى أنها تجيد اللعب بصوتها وكانت تشارك بصوتها في تسجيل قصص الأطفال.

اقرأ المزيد:

أحمد عمر هاشم: النبي أُرسل رحمة للعالمين.. وإحياء ذكرى مولده بإحياء خُلقه

رحمة أحمد تفوز بجائزة أفضل ممثلة صاعدة في «القاهرة للدراما» عن دور «مربوحة»

رحمة أحمد: صورت «الكبير أوي» وابني عنده 3 أشهر.. كنت بغيرله وأكمل

هنادي مهنا: رحمة أحمد «مربوحة» من أحلى الحاجات اللي حصلت في 2022

الفنانة رحمة أحمد وزوجها يتصدران الترند بعد شائعات انفصالهما.. فما القصة؟

رحمة أحمد: كنت بمثل تراجيدي في مسرح الجامعة.. واتعلمت من أحمد أمين كتير
بقلم محمد عزالدين