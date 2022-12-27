أسعار تذاكر مسرحية هادي فالنتاين لأحمد عز.. تبدأ بـ657 جنيها

يقدّم الفنان أحمد عز، ثاني تجاربه المسرحية بعنوان «هادي فالنتاين» على مسرح «محمد العلي» في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 30 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض، وتبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة الـ11، ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف ومصطفى غريب، تأليف وإخراج محمد محمدي.

تدور أحداث العرض المسرحي هادي فالنتاين، حول «هادي» الذي يذهب رفقة خطيبته «رفيف» إلى أحد متاجر الهدايا الكبرى للاحتفال بالفالانتين، لكن عم «مرموش» صاحب المحل ينصحهما بعدم إتمام الزواج، ويحكي لهم ما حدث بقصص الحب الشهيرة في محاولة لإثبات أنّ الحب مجرد وهم.

أسعار تذاكر العرض المسرحي «هادي فالنتاين»

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «هادي فالنتاين» في 5 فئات تبدأ من 100 ريال سعودي وتصل لـ 500 ريال سعودي، وفقا للموقع الرسمي للحجز، حيث كشف مصدر من داخل المسرحية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن أنّ تذاكر ليلة العرض الأولى نفدت بالكامل بعد ساعات من طرحها عبر المنافذ الإلكترونية المخصصة للبيع.

- فئة «C» تصل لـ 100 ريال سعودي، ما يوازي 657 جنيها مصريا.

- فئة «B» تصل لـ150 ريالا سعوديا، ما يوازي 985 جنيها مصريا.

- فئة «A» تصل لـ 200 ريال سعودي، ما يوازي 1.314 جنيه مصري.

- فئة «VIP» تصل لـ300 ريال سعودي، ما يوازي 1.971 جنيه مصري.

- فئة «VVIP» تصل لـ 500 ريال سعودي، ما يوازي 3.285 جنيه مصري.

شروط حضور العرض المسرحي «هادي فالنتاين»

وحددت الجهة المنظمة للحفل مجموعة من الشروط التي يجب على الحضور الالتزام بها، وأبرزها منع الدخول لمن هم أقل من 9 سنوات، كما يمنع التصوير داخل المسرح، إضافة إلى منع دخول المأكولات والمشروبات، ومصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنّها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.