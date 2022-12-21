أحمد عز يتصدر إيرادات 2022 بـ150 مليون جنيه.. نجم الشباك لعامين متتاليين

للعام الثاني على التوالي، يحتفظ الفنان أحمد عز بلقب النجم الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينما بعد حصد فيلميه «الجريمة» و«كيرة والجن» لـ 150 مليون جنيه مصري هذا العام.

واستحوذ فيلم كيرة والجن على نصيب الأسد من إيرادات الأفلام المعروضة هذا العام بتحقيقه لـ 117 مليون جنيه؛ ليصبح الفيلم الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، فيما حصد فيلم الجريمة 33 مليون جنيه في شباك التذاكر وفقا لبيانات الإيرادات الصادرة عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم كيرة والجن

وشارك في بطولة فيلم كيرة والجن، كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، روبي، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، لارا إسكندر، محمد عبدالعظيم، وكوكبة من النجوم، وسيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وشارك في بطولة فيلم الجريمة ماجد الكدواني، رياض الخولي، سيد رجب، محمد الشرنوبي، حجاج عبدالعظيم، ميرنا نورالدين، نور محمود وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحمد عز يتصدر إيرادات 2021 بفيلم العارف

وفي السياق ذاته، نجح أحمد عز بفيلم العارف في اعتلاء عرش إيرادات الأفلام لعام 2021 بعد تحقيقه لـ 60 مليون جنيه، متفوقا على فيلم النمس والإنس لمحمد هنيدي الذي حقق 58 مليون جنيه، وفيلم مش أنا لتامر حسني الذي حصد 46 مليون جنيه.