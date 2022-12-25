أحمد عز ينتهي من بروفات مسرحيته الجديدة قبل عرضها بموسم الرياض

أنهى النجم أحمد عز بروفات مسرحيته الجديدة، اليوم الأحد، داخل أحد المسارح الخاصة في القاهرة، تمهيداً لعرضها لمدة 5 أيام ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وقال مصدر لـ «الوطن»: «أحمد عز سيسافر رفقة أبطال العرض تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب والمنتجة آلاء الغزالي إلى مدينة الرياض، الثلاثاء المقبل، لإجراء بروفة نهائية قبل انطلاق العرض، الجمعة المقبلة».

أحمد عز يصور الملصقات الدعائية لمسرحيته الجديدة

وأوضح المصدر أن عز وأبطال المسرحية انتهوا من تصوير الملصقات الدعائية للعرض المقرر طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعتبر هذه المسرحية التي لم يتم حسم اسمها النهائي بعد بمثابة ثاني المسرحيات التي يقوم عز ببطولتها، حيث سبق وقام ببطولة مسرحية «علاء الدين» التي انطلق عرضها في السعودية أولاً قبل أن يتم عرضها على مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر، وحققت المسرحية آنذاك نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

أبطال مسرحية «علاء الدين»

وشارك في بطولة المسرحية كل من تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم، من إخراج مجدي الهواري.