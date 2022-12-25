رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد عز ينتهي من بروفات مسرحيته الجديدة قبل عرضها بموسم الرياض

كتب:

خالد فرج
06:54 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
أحمد عز

أحمد عز

أنهى النجم أحمد عز بروفات مسرحيته الجديدة، اليوم الأحد، داخل أحد المسارح الخاصة في القاهرة، تمهيداً لعرضها لمدة 5 أيام ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وقال مصدر لـ «الوطن»: «أحمد عز سيسافر رفقة أبطال العرض تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب والمنتجة آلاء الغزالي إلى مدينة الرياض، الثلاثاء المقبل، لإجراء بروفة نهائية قبل انطلاق العرض، الجمعة المقبلة».

أحمد عز يصور الملصقات الدعائية لمسرحيته الجديدة

وأوضح المصدر أن عز وأبطال المسرحية انتهوا من تصوير الملصقات الدعائية للعرض المقرر طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعتبر هذه المسرحية التي لم يتم حسم اسمها النهائي بعد بمثابة ثاني المسرحيات التي يقوم عز ببطولتها، حيث سبق وقام ببطولة مسرحية «علاء الدين» التي انطلق عرضها في السعودية أولاً قبل أن يتم عرضها على مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر، وحققت المسرحية آنذاك نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

أبطال مسرحية «علاء الدين»

وشارك في بطولة المسرحية كل من تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم، من إخراج مجدي الهواري.

اقرأ المزيد:

أحمد عز ناعيا مفيد فوزي: كان أبا ومعلما وصاحب فضل

أحمد عز وأشرف زكي يصلان عزاء مفيد فوزي

تفاصيل فيلم «ولاد رزق 3» لـ أحمد عز وعمرو يوسف.. يُعرض في 2024

أحمد عز يتصدر إيرادات 2022 بـ150 مليون جنيه.. نجم الشباك لعامين متتاليين
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.