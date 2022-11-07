«تعليم السويس»: فعاليات بالمدارس لتوعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن مدارس السويس تشهد الأسبوع الجاري العديد من الفعاليات والندوات التي تساهم في توعية الطلاب بالمخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، وكيفية الحد من تأثيراتها.

وتابع جرى تنفيذ برنامج إعلامي ثقافي بمدرسة سيد أبو الرجال التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، حول البيئة والمناخ، بهدف توعية ومشاركة وابتكار الطلاب، ومعرفة معلوماتهم حول الحفاظ على البيئة.

وحمل البرنامج الخاص بالتوعية بالمدرسة الحافظ على البيئة من إعداد رحاب غريب أخصائية اجتماعية بالمدرسة والتي أجرت إعداد برنامج إعلامي ثقافي «للوعي البيئي»، جرى عرضه في المدرسة وعلى الصفحة الخاصة بها على شبكة التواصل الاجتماعي.

البرنامج يقدمه الطلاب

وقد شارك بتقديم البرنامج روميساء طارق بالصف الخامس الابتدائي وهي رئيس جماعة بيت العيلة، فيما شارك في البرنامج مجموعة من الطلبة بجماعة بيت العيلة والخدمة العامة وهم سما سيد، إسراء إبراهيم، وكيرمينا عاطف، وجودي سيد، ومريم، وملك محمد، وجنة مصطفى، وأحمد حازم، وندى كامل، وحمزة محمد، وبسملة حازم.

أعمال تساهم في المحافظة على البيئة

فيما تضمنت قاعة الركن الأخضر بالمدرسة بتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية التي ترشد الطلاب على استخدام المواد المفيدة والبعد عن المواد الضارة والملوثة، كما قامت الطالبة رضوى محمود بإعداد وتنفيذ لوحة فنية عن تلوث البيئة.