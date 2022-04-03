التعليم: فتح باب التقدم للإعارة لجميع التخصصات لمدة 3 أسابيع

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للإعارة لجميع التخصصات والوظائف المختلفة للذكور والإناث، اعتبارًا من اليوم 3 أبريل 2022، ولمدة 3 أسابيع.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، أنه بالإشارة إلى استلام بطاقات المتقدمين للإعارة للعام الدراسي 2022/2023، من جميع المديريات والإدارت التعليمية على مستوى الجمهورية، الذي انتهى طبقًا للجدول الزمني المعد لهذا الشأن بتاريخ 30 مارس الماضي.

شروط التقدم لإعارة الخارجية بوزارة التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم للإعارة الخارجية بوزارة التعليم وهي كالتالي:-

- أن يكون مر على استلام العمل علي 3 سنوات.

- أن يكون التعيين بالتربية والتعليم لجميع المتقدمين للإعارة.

- غير مسموح للموظفين المتعاقدين والمعينين بنسبة عجز 5% ومن يعمل عمل مخفف بقرار من أحد المجالس الطبية بالتربية والتعليم التقدم بطلب الإعارة.

50 جنيهًا رسوم الإعارة للدول العربية

- يتم توريد مبلغ 50 جنيهاً للإعارة للدول العربية لحساب الإعارات الخارجية على إيصال 123 بالتربية والتعليم.

- العائد من بعثة دراسية بالخارج يتقدم بعد مرور 5 سنوات، ويكتب إقرار موافقة من البعثات الخارجية.

- تسليم إقرار بموافقة الزوج للمتزوجات.

- تسليم إقرار بموافقة ولي الأمر للأنسات والمطلقات والأرامل مع لصق طابع نقابة مهن تعليمية فئة 50 قرشًا ولصق عدد 2 طابع مهن تعليمية.

- تسليم صورة المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المتقدم معتمدة ومختومة وصورة طبق الأصل مختومة بخاتم شعار الجمهورية وصورة من صحيفة الكادر بالنسبة للمعلمين والوظائف الإشرافية.

- أن لا توجد جزاءات أكثر من 3 أيام للمتقدم، ويراعي تجميع الجزاءات.