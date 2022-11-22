«تعليم السويس»: انطلاق امتحانات نوفمبر  لسنوات النقل 4 ديسمبر

اجتمع اليوم الدكتور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، بقيادات التعليم بالمديرية والإدارات، ومديري عموم الديوان والإدارات ومديري الإدارات النوعية «الثانوى ،الإعدادي، الإبتدائي»، موجهي العموم والموجهين الأوائل للمواد الأساسية، والتنسيق بالإدارات لمناقشة الاستعداد لامتحانات شهر نوفمبر التي من المقرر أن تبدأ 4 ديسمبر المقبل.

الامتحانات من الصف الرابع حتى الثانى الثانوى

جرى مناقشة خلال الاجتماع الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات شهر نوفمبر، لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي تطبيقاً للقرارات الوزارية المنظمة.

وشدد «عمارة» على المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية للتجهيز والاستعداد للامتحانات والحفاظ على سرية الامتحانات ومواصفات الورقة الامتحانية، وفي وجود أي عقبات أو مشكلات يتم العمل على توفير الحل المناسب لها على الفور، من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.

موعد الامتحانات لشهر نوفمبر فى السويس

وجرى عرض جدول ومواعيد الامتحانات المقرر لها أن تبدأ 4 ديسمبر، وتنتهي 15 ديسمبر، ويتم تشكيل غرفة عمليات أثناء فترة الامتحانات على مستوى المديرية، وتطبيق كل ما جاء بالكتاب الدوري الخاص بامتحانات شهرين أكتوبر ونوفمبر، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية.