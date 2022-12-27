الأرصاد: بورسعيد والإسكندرية الأكثر تأثرا بالأمطار في الأيام الماضية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات طقس اليوم، بالاستعانة بخرائط الأقمار الصناعية، التي تبين حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد على مدار اليوم.

أكثر المحافظات تأثرا بالأمطار

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه خلال الأيام الماضية تعرضت معظم أنحاء البلاد إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة بداية من ساحل البحر المتوسط حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الأمطار تفاوتت ما بين غزيرة على بعض المدن الساحلية ومتوسطة كلما تقدمت الأمطار إلى الداخل وخفيفة على شمال الصعيد؛ وكانت أكثر المحافظات التي تعرضت لسقوط الأمطار بورسعيد والإسكندرية، كما سادت أجواء باردة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

طقس اليوم

وعن طقس اليوم، أفادت بأنه بداية من اليوم تعود الأحوال الجوية من جديد إلى وضع الاستقرار وتبدأ ساعات سطوع الشمس في الزيادة، ولكن تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام وتبقي الأجواء باردة ليلا.

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشكر جميع من شاركوها بحالة الطقس من خلال الصور والفيديوهات التي وثقت حالة الجو لحظيا، مختتمة: «دائما مع تحيات الهيئة العامة للأرصاد».

ونشرت الهيئة صورا التقطت بواسطة المواطنين من مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية عن تعرض مناطقهم لأمطار غزيرة وتراكم للسحب الممطرة.