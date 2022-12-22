ربيع: مشروعات صندوق قناة السويس عملاقة.. ورأس المال المرخص 100 مليار جنيه

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ القناة تراعي أن تكون نسبتها أكبر من المستثمرين المشاركين معها وذلك لضمان فرض السيطرة والأسلوب الخاص بالعمل.

وأضاف «ربيع» خلال كلمته، ضمن المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة لاستعراض إنجازات القناة بالعام الجاري 2022: «مشروعات الصندوق ستكون عملاقة، مثل بناء سفن ضخمة عملاقة كسفن الصب، ولها دراسات جدوى من مستشارين أو بيوت خبرة مصرية عالمية، ومش هنعمل أي مشروع إلا بعد الدراسة جيدا».

رأس مال مرخص الصندوق 100 مليار جنيه

وتابع: «رأس مال مرخص الصندوق 100 مليار جنيه والمصدر 10 مليارات جنيه، ولا توجد جدوى في الفترة الحالية من طرح شهادات للصندوق».

وأكد: «حتى الآن لا يوجد مشروع قناة منافسة لقناة السويس، كان هناك مشروعات كثيرة قبل عام 2014 وافتتاح قناة السويس الجديدة، لأن القناة القديمة كانت وصلت إلى درجة قليلة من التصنيف بسبب غياب الأمان، كما أن السفن كانت تقطع 22 ساعة في ممرها الملاحي، ولم تكن الأعماق تسمح بمرور السفن العملاقة، وهو ما كان يجعلها تسلك مسلك رأس الرجاء الصالح، ولكن بعد افتتاح القناة الجديدة أصبحت السفن تستغرق 11 ساعة بدلا من 22 ساعة، أي أننا خفضنا زمن المرور 50%، كما أن الأعماق زادت إلى 66 قدم وأصبحنا نستقبل كل الأجيال العملاقة، اكبر سفينة حاويات في العالم بواقع 24 ألف حاوية وذلك في الشهر الماضي».

422 سفينة في القناة تمركزت لمدة 6 أيام في القناة خلال أزمة إيفرجيفن

وواصل: «في حادث سفينة إيفرجيفن لمدة 6 أيام تمركزت نحو 422 سفينة في القناة، ولو كانت هناك طرق بديلة لتم العبور فيها بدلا من قناة السويس، ولكن السفن انتظرت لمدة 6 أيام، وهو ما يدل على أن قناة السويس هي البديل الأول، القناة دائمة في حركة ولم نقف عند حدود القناة الجديدة».

وأكد أنّ الرئيس سأل منذ فترة عن الأموال التي ادّخرتها القناة لمواجهة الظروف الطارئة، فكانت الإجابة «لا يوجد»، وبعدها بدأنا ادّخار بعض الأموال، ثم فكرنا في إنشاء الصندوق وإسناد إدارته لمستشارين ذو خبرة.