تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور إلى الخميس لاستكمال مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الأول في قضية رشوة جامعة دمنهور، والمتهم الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور السابق، و10 آخرين، لجلسة الخميس المقبل.

محاكمة رئيس جامعة دمنهور

جاء ذلك برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.

واستمعت هيئة المحكمة اليوم، لمرافعة دفاع المتهمين من السادس حتى العاشر، وهم: «محمد إبراهيم قابيل، أسامة محمد مصطفى، عبد الله وأحمد محمد مصطفى، ويحيى محمد عباس صدقة (هارب)، وعلي سعد نويحي».

الاستماع لدفاع المتهمين

كما استمعت أيضا لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين «محارب مفرح رسلان، وحسين علي مطاوع» في قضية محاكمة رئيس جامعة دمنهور والتي تحمل رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى متعلقة بتسهيل أعمال في جامعة دمنهور.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية بتهمة الرشوة.