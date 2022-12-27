تقديم الرعاية الطبية لـ 1267 حالة بقافلة لجامعة طنطا بمركز السنطة

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية طوخ مزيد مركز السنطة بالغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

صرف العلاج بالمجان

قال الدكتور محمود زكي، إن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً، موضحاً أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان، حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية في إطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030.

زراعة 50 شجرة

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي «حياة كريمة»، حيث أجرى توقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدا حرص قطاع خدمة المجتمع على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لأهالي القرى والمراكز لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان.

الكشف على 1267 مواطناً

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة أجرت الكشف الطبي على 1267 حالة من خلال 12عيادة، حيث جرى فحص 61 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و 179 في عيادة الأطفال، و184 بالعظام، و128 جلدية، 134باطنة، و64 مسالك بولية، و143 أنف وأذن، و14 جراحة عامة.