جمارك الدخيلة تحبط محاولتي تصدير بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم

تمكن رجال جمارك صادر الدخيلة برئاسة الدكتور ياسر يسري مدير عام الإدارة العامة للصادر، من ضبط محاولتي تصدير بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وكمية من البضائع المصرية دون وجود تفويض أو تنازل، بالمخالفة لقانون الجمارك.

إخبارية سرية ومذكرة من الرقابة

توفرت معلومات عن طريق إخبارية من هيئة الرقابة الإدارية، ومذكرة الإدارة العامة للتهرب الجمركي برئاسة محمد درويش مدير عام التهريب والإدارة العامة للأمن الجمركي، برئاسة طلعت مراد المدير العام ومحمد عويضة مدير إدارة التهريب بالدخيلة.

تفيد محاولة شركة «م . ت»، تصدير بضائع مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 31834 لسنة 2022، بعدد 1 حاوية، والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أغذية متنوعة منشأ مصري، وكذا محاولة شركة «م . م . ا»، تصدير أصناف مخالفة بالبيان الجمركي رقم 32424 لسنة 2022، والصنف طبقا للمستندات المقدمة، عبارة عن منظفات صناعية وأدوات نظافة، منتجات مصرية ذات منشأ مصري.

تشكيل لجنة للمراجعة والمعاينة

تقرر تشكيل لجنة برئاسة ياسر العتوي مدير مجمع الصادر وعضوية ضياء مصطفى، مأمور الحركة ومصطفى قاسم مدير الحركة، وسامح عبدالصمد مدير التعريفة لمعاينة مشمول البيانين، فتبين بالكشف والمعاينة وجود عدد من كراتين الجبنة المطبوخة، وعدد من صواني من اللدائن وأدوات النظافة أجنبية الصنع، تتطلب تقديم مستند دال على سداد الرسوم الجمركية عنها، وعدد من كراتين الجبنة المطبوخة، وأدوات النظافة محلية الصنع، وغير موجود تنازل أو تفويض بالتصدير من الشركة المنتجة.

وبلغت قيمة التعويضات والغرامات المستحقة 411 ألف و962 جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفة الواقعة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005.