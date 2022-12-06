إحباط محاولة تهريب 78 طن قوالب رصاص خام في جمارك الدخيلة بالإسكندرية

تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية بجمارك الدخيلة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للصادر، برئاسة الدكتور ياسر يسري، مدير عام جمارك الصادر بالدخيلة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من قوالب الرصاص الخام الممنوع تصديرها.

إخبارية سرية

البداية كانت إخبارية سرية مشتركة بمعرفة الإدارة العامة للصادر بالدخيلة، وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش، والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد، مدير عام الأمن الجمركي، تفيد محاولة شركة «م . ل . م» التلاعب في الصنف المصدر إلى إحدى الدول العربية، بالبيان الجمركي رقم 27095 لسنة 2022، بعدد 3 حاويات والصنف المقر عنه في المستندات 108 أطنان قوالب ألمونيوم.

لجنة للكشف والمعاينة

تقرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة ياسر العتوي، مدير مجمع الصادر، وحسين الشافعي، مدير الإدارة، وعضوية أحمد عبدالوهاب، مدير التعريفة، ووائل أنور الخياط، مأمور الحركة، وأحمد الخلعي، مأمور التعريفة، وهشام محروس، مدير الحركة، ونشأت عثمان، مدير الحركة، بحضور ياسر السمان، مدير إدارة التهريب بالدخيلة، للكشف والمعاينة الفعلية، فتبين وجود 78 طنا من قوالب الرصاص الممنوع تصديرها مخبأة أسفل قوالب الألمونيوم.

وبلغت القيمة والتعويضات والغرامات المستحقة 9 ملايين و352 ألفا و200 جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات لمخالفة الواقعة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري، وكيل أول الوزارة، ورئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.