«الداخلية» تضبط 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (8) قضايا متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (2) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1755) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (52) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (296) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.