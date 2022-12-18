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«الداخلية» تضبط 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية

كتب:

محمد بركات
12:11 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (8) قضايا متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (2) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1755) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (52) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (296) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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