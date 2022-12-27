ضبط 1350 كيلو فاصوليا خضراء مجهولة المصدر في ثلاجة مواد غذائية ببرج العرب

أصدر محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات صريحة بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الثلاجات، وتم شن حملات أسفرت عن التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وأعلنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له في بيان، عن ضبط أحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية بحيازتها عدد 135 كرتونة بداخلها فاصوليا خضراء زنة الكرتونة الواحدة 10 كيلو جرامات بإجمالي 1350 كيلو فاصوليا خضراء غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر.

تكثيف الحملات الرقابية بالأحياء

يأتي ذلك في إطار اهتمام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، لمعرفة مصدر الحاصلات الزراعية وضرورة وجود بيانات عليها، حرصا على سلامة المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اهتمامه بنشر وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بجميع أحياء المحافظة، وعمل جميع إدارات الأحياء على رقابة الأسواق والمحلات لمنع الغش التجاري.