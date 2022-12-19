تموين الإسكندرية: ازدحام المراكز لإضافة المواليد طبيعي.. وأنهينا الأزمة

أكد المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن الزحام على مراكز خدمات التموين لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين أمر طبيعي في هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في تصريحات صحفية على هامش تفقده مركز خدمات حي غرب التمويني ومركز السيوف، أنه كان يوجد تزاحم في الأيام الأولى من التنفيذ، ولكن مع المتابعة والتنظيم تم حل الأزمة.

تموين الإسكندرية عن الازدحام: الأوضاع عادت إلى الحالة الطبيعية

وأكد أن الأوضاع عادت إلى الحالة الطبيعية، متابعا: «لا نتأخر عن فحص أي شكاوى تصل إلينا من المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري».

تفقد أعمال مراكز التموين وآلية التعامل

جاء ذلك على هامش تفقده اعمال المراكز وآلية التعامل مع المواطنين لفحص بعض الشكاوى التي تم رصدها والتأكد من عدم وجود تكدسات حيث التقى مع المواطنين والموظفين واستمع للجميع وتم الإجابة على جميع تساؤلات المواطنين الخاصة بشروط وأوراق إضافة المواليد الجدد، وذلك وفقا لما أقرته وزارة التموين.