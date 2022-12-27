السجن 10 سنوات لسيدة لإدانتها بقتل زوجها بالفيوم.. طعنته طمعا في الميراث

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم، منذ قليل، بمعاقبة المتهمة «إيمان ف.م»، 59 سنة، ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتها بقتل زوجها المجني عليه «مصطفى م.ح.ا»، 70 سنة، طعنًا بالسكين عدة طعنات، طمعًا في الميراث اعتقادًا منها أنّه يريد الزواج من زوجة أخرى، وذلك في القضية رقم 5828 جنح قسم شرطة ثان الفيوم، والمقيدة برقم 996 كلي الفيوم لسنة 2022.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وإسلام خليل إبراهيم، وبحضور هشام سلامة أبو سيف، وكيل النيابة، أمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل مقتل مسن على يد زوجته

تعود تفاصيل الواقعة إلى 14 يناير الماضي، حينما تلقى قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا من شرطة النجدة، من شاب يدعى «أحمد أ.م»، محام، بتلقيه اتصالًا من جيران خالته، يفيد العثور على جثة مسن «زوج خالته» وتعرض خالته للطعن، وتوجهه إلى منزلهما، ولاحظ وجود جرح قطعي في بطن خالته، وزوجها فاقد للوعي.

طعنت زوجها ثم طعنت نفسها

وانتقلت قوة إلى مكان البلاغ على الفور، وتبين العثور على جثة كهل في السبعين من عمره، عارية وملقاة في حمام شقته، ومصابًا بـ3 طعنات من الجانب الأيسر في البطن، وزوجته مصابة بجرح بالبطن طوله 4 سم، وآخر طوله 6 سم، واشتباه نزيف في البطن، وتهتك في الأمعاء، وجرح في اليد، وملقاة في الصالة، وجرى نقلهما بالإسعاف لمستشفى الفيوم العام، وتبينّ وفاة الزوج وتم إيداعه في المشرحة.

أسرتها نقلتها لمستشفى آخر

وأصرت أسرة السيدة على نقلها إلى مستشفى خاص، وخرجت من المستشفى تحت ضغط الأهلية، بينما قالت في بداية الأمر إنّ لصوصا حاولوا قتلها وقتلوا زوجها لسرقة المنزل.

اعترفت بارتكاب الجريمة

وعقب مواجهة الزوجة والضغط عليها، اعترفت بقيامها بقتل زوجها طمعًا في الميراث، ونظرًا لنشوب مشادة كلامية بينهما أوضح خلالها اعتزامه الزواج من أخرى، فقررت إنهاء حياته، وأحضرت سكينًا، وأثناء قيامه بدخول دورة المياه هاجمته وطعنته بالسكين عدة طعنات حتى سمعت صوت حشرجة الموت تخرج منه، وبعدما تأكدت من وفاته طعنت نفسها وانتظرت حضور أبنائها.

إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات

وعقب الانتهاء من التحقيق معها، أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، التي تولت محاكمتها من خلال عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.