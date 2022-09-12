وزير الصحة يوجه بسرعة حل مشاكل المترددين على مستشفى الفيوم العام (صور)

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من الأقسام بمستشفى الفيوم العام، منها وحدتي السكتة الدماغية، ومبنى الباطنة والحالات الحرجة،، والرعاية المركزة لقسم القلب، وقسم الكبد والجهاز الهضمي، وقاعة التدريب، والأشعة التشخيصية، والعيادات الخارجية، ومركز أمراض الكلى، والحضّانات.

ويأتي ذلك عقب تفقد الوزير والمحافظ لمستشفى الفيوم العام الجديد، تلاها جولة بمستشفى الصدر، ثم مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم.

استعراض أقسام المستشفى

واستعرض الدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام، أمام وزير الصحة ومحافظ الفيوم، أقسام ووحدات وآليات العمل بالمستشفى، موضحاً أنّ مستشفى الفيوم العام أنشئت عام 1968، وأجريت آخر عملية تطوير شامل لها عام 1998.

تردد آلاف المرضى على المستشفى شهرياً

وتابع مدير مستشفى الفيوم العام، أنّ المستشفى مقامة على مساحة 13231 مترا مربعا، منها 6 آلاف متر للمباني، مشيرا إلى أن متوسط عدد المترددين على المستشفى وصل إلى 44426 مريضا كل شهر بالعيادات الخارجية، والمترددين على الأقسام الداخلية بالمستشفى 597 مريضا، وقسم الاستقبال 32835 مريضا، كما يبلغ متوسط عدد العمليات التي تُجرى شهرياً بالمستشفى 3822 عملية متنوعة، إضافة إلى إجراء 15 ألف أشعة، و44 ألف تحليل.

الوزير يستمع لشكوى المواطنين

وخلال جولة وزير الصحة ومحافظ الفيوم، استمع الوزير لشكاوى عدد من المترددين على المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي، ووجه وكيل وزارة الصحة بحلها على الفور وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور حازم الفيل مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور أنور محمود مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.