مقتل مسن وإصابة زوجته في الفيوم.. ومصدر: بسبب الميراث (صور وفيديو)

جثة مُسن في العقد السادس من العمر، ممزق الجسد، غارق في الدماء، أحشائه متدلية خارج جسده، مُلقى أمام الحمام داخل شقته، وعلى بُعد خطوات ترقد زوجته غارقة في دمائها مُصابة بجرح قطعي بالبطن، كان ذلك المشهد المروّع الذي رآه ابنتاهما وزوجاهما بعدما اتصلا بهما كثيراً دون رد، فهرعوا للاطمئنان عليهما، وطرقوا الباب كثيراً، ولما فقدوا الأمل في الرد، كسروا باب الشقة ليفاجئوا بالواقعة التي عُرفت بـ«جريمة الفجر»، وروّعت أهالي الفيوم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

زوج ممزق الجسد وزوجة مصابة

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المجني عليه يدعى مصطفى محمد حسين العسكري، 68 سنة، سائق نقل ثقيل على المعاش، والمُصابة زوجته إيمان محمد عبد النبي، 52 عاماً، وأنّ سلاح الجريمة هو «سكين ضخم» عُثر عليه داخل المنزل، وقام الجاني بغسل الدماء من عليه، مشيرا إلى نقل جثة الزوج للمشرحة، والزوجة إلى مستشفى الفيوم العام لإصابتها بجرح قطعي بالبطن.

زوجتان وأبناء غير أشقاء ونزاع

وأضاف المصدر الأمني، أنّ الجريمة عائلية، بسبب وجود نزاع على المنزل الذي يعيش فيه المجني عليه، حيث أنّه كان متزوجاً من أخرى ولديه منها ابن، وكانت تطالب هي وابنها بحقهما في المنزل، إضافة إلى مشاجرات مستمرة بين الزوج وزوجته الأولى لقيامه بالزواج عليها والإنجاب ما تسبب في حدوث نزاع على الميراث.

الزوجة المصابة.. جانية أم مجني عليها

وأوضح المصدر، أنّ أصابع الاتهام توجه إلى طليقة المجني عليه وابنها، إضافة إلى الزوجة المصابة، خصوصاً أنّه لم يدخل أحد غريب الشقة، وأنّ الجيران أفادوا بأنّ الزوجين كانا دائمي الشجار في الآونة الأخيرة، وكانا يعتديان على بعضهما البعض وسط مرأى ومسمع من الأهالي.

تفريغ كاميرات المراقبة وتحريات مكثفة

وأكد المصدر، أنّ الشرطة ظلت في مسرح الجريمة حتى السادسة صباحاً بعدما تم رفع البصمات، والعثور على سلاح الجريمة وتحريزه، لافتاً إلى أنّه جرى تفريغ الكاميرات المتواجدة بمحيط المنطقة لمعرفة ما إذا كان شخص غريب دخل إلى المنزل ليلة ارتكاب الواقعة من عدمه.

جريمة الفجر تُثير الرعب بباغوص

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ من فتاتين بعثورهما على والدهما مقتولاً داخل شقته وبجواره والدتهما مصابة بجرح قطعي بالبطن، فهرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.