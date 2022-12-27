محافظ المنيا يتفقد أعمال توسعة محطة صرف صحي أبو قرقاص.. تخدم 14 قرية

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها بمركز أبو قرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير الأعمال، إلى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية والحالة العامة بالمدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة.

إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزي

وتفقد المحافظ، خلال الجولة الأعمال الإنشائية بمستشفى أبو قرقاص المركزي، والذي سيخدم أهالي المركز لتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية، ووجه الشكر للقائمين على أعمال تنفيذ المستشفى للمجهود المبذول لسرعة الانتهاء منه.

محطة معالجة صرف صحي أبو قرقاص

كما تفقد المحافظ أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبو قرقاص، بطاقة 20-30 ألف متر مكعب في اليوم، والتي تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحي إلى 14 قرية بمركز أبو قرقاص.

وعلى هامش الجولة، تابع المحافظ أعمال رصف شارع الجمهورية، بطول 450 مترا، من تنفيذ جهاز التعمير، وتحت إشراف مديرية الطرق، كما تفقد أعمال إنشاء كوبري علوي على ترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد لربط حي شرق وغرب مدينة أبو قرقاص، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة من أجل تطوير كافة الطرق والكباري بالمحافظة والعمل على رفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ عددا من رخص البناء داخل المدينة، كما وجه بإيقاف حالة بناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية والتحفظ على معدات البناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.