«الداخلية» تضبط متهما بتبييض 2 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالقليوبية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية، وشراء السيارات والدراجات النارية.

وكذلك إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، إذ تقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ2 مليون جنيه تقريباً، وتمّ تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.