مقتل مسن على يد ابن شقيقه بسبب خلافات أسرية في كوم حمادة بالبحيرة

أقدم شاب على قتل عمه بعدة طعنات في مشاجرة بسبب خلافات عائلية، اليوم الثلاثاء، في قرية الجيار التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

مقتل مسن في مشاجرة بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد قيام شاب بإنهاء حياة عمه بعدة طعنات بقرية الجيار إثر مشاجرة، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضر.

تحديد هوية المتوفى في المشاجرة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع «مرضي الشحات أبو قرين»، 64 سنة، أثناء مشاجرة مع ابن شقيقه وصهر شقيقته، وتم نقله إلى مستشفى كوم حمادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام «ا ن ج أبو قرين» بقتل عمه بعدة طعنات، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما لخلافات أسرية

وجاءت المشاجرة بسبب قيام المجني عليه بسب شقيقة المتهم زوجة نجل المجني عليه، قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه بعدة طعنات أودت بحياته.

ضبط المتهم في الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح «سكين»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة.

العقوبة القانونية

من جانبه قال محمد الفقي، محام بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة على المتهم تصل إلى 15 عاما، كونها مشاجرة أودت بحياة أحدهما، ويتم تحديد العقوبة طبقا لملابسات الواقعة.