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القبض على طالب لاتهامه بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض بسبب خلافات بالمحلة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
06:14 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية بعنوان «طالب يتعدى على زميله بسلاح أبيض بسبب خلافات دراسية في المحلة».

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بالفحص تبين أنه في 25 ديسمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية، بلاغ من طالب بالصف الأول الثانوي التجاري بمدرسة كائنة بدائرة القسم، يتهم زميله بالصف الثالث الإعدادي، مقيما بدائرة مركز شرطة المحلة، بالتعدي عليه بالضرب مُستخدماً سلاحا أبيض «كتر»، مُحدثاً إصابته «جرح قطعي بالوجه»، عقب خروجه من المدرسة إثر خلافات سابقة بينهما.

اعتراف المتهم

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة للخلافات المشار إليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع