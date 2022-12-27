وكيل «تعليم كفر الشيخ» يلتقي الطلاب المثاليين بالمرحلة الإعدادية

التقى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالطلاب المثاليين على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية، وذلك في إطار حرص الاتحادات الطلابية على بناء الشخصية الوطنية المتكاملة، من خلال رؤية مصر المستقبلية للجمهورية الجديدة، ورعايتها للشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في تحقيق أهداف التنمية.

وقال «عبد الله»، إن الاتحادات الطلابية تُساهم في إعداد جيل قادر على تحمل مسئولياته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه، من خلال مشاركتهم الفعالة في التخطيط والتنسيق والتنفيذ للأنشطة المجتمعية لتنمية قدراتهم وتدريبهم على ممارسة العمل الفريقي التطوعي متمسكاً بقيمه وأخلاقه.

أهمية الاتحادات الطلابية

وأضاف «عبد الله» أن الاتحادات الطلابية تُتيح أيضاً الفرصة أمام الطلاب للإبداع والابتكار، ليكونوا قادرين على مواكبة التغيرات المتلاحقة، والمشاركة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة، لتحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة.

أهداف الاتحادات الطلابية

وأكد أنه من بين المعايير التي وضعها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية التي يتم تقييم الطلاب في ضوئها السمات الشخصية والمظهر العام، وإعداد بحث في إطار الموضوع المحوري ومدى تفاعله، وفهم وتطبيق أهداف ومبادئ الاتحادات واختصاصات مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي، طبقاً للقرار الوزاري 62 لسنة 2013، إضافة إلى اشتراك الطالب في تشكيلات اتحاد الطلاب «فصل ـ مدرسة»، والمعلومات العامة والأحداث الجارية، واشتراك الطالب في الأنشطة التربوية بالمدرسة وخارجها، ودور الطالب في تفعيل الموضوع المحوري لهذا العام، ومواهب وقدرات ومهارات الطالب، والتفوق والتميز الدراسي، ومدى وعي الطالب بالتغيرات المناخية، ومدى وعيه بأهمية المشروعات القومية العملاقة، وأن يكون حسن السير والسلوك طبقاً للوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

جاء اللقاء عقب تنفيذ المسابقة مباشرة بمكتب وكيل الوزارة، ودار حوار بين الرائد العام والطلاب حول رؤيتهم المستقبلية للتعليم، وتناقش معهم في بعض القضايا المرتبطة بالعملية التعليمية، وعبر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة، وستُعلن لجنة التحكيم ترتيب الفائزين عقب اعتمادها وإعلانها بالإدارات التعليمية.