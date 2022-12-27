«ميوزك أورد» تحتفل بتصدر عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022

ألقى الحساب الرسمي لجائزة «ورلد ميوزك أورد» العالمية، الضوء، على تربع عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022، عبر منصة أنغامي.

وأشار حساب الجائزة، إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري، الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وحل عمرو دياب في المركز الأول على المنصة، ضمن قائمة أفضل الفنانين في مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن.

وبهذا يواصل عمرو دياب، تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي، يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

عمرو دياب تخطى حاجز مليار استماع

أعلنت منصة أنغامي الموسيقية، تخطي أغنيات عمرو دياب حاجز المليار استماع، كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

من ناحية أخرى، أحيا عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا، في مهرجان ميدل بيست الدوحة بدولة قطر.

وقدم عمرو دياب عددا من أشهر أغنياته، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر.

واستهل حفله بأغنية يا أنا يالأ، ثم غنى دا لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، قمرين وليلي نهاري ونور العين والعالم الله، هتدلع، يتعلموا، راجع، وتملي معاك.