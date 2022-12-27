غياب 4% من طلاب أولى ثانوي عن امتحان اللغة العربية التجريبي ببورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن 4% من طلاب الصف الأول الثانوي العام لم يتمكنوا من أداء الامتحان التجريبي الإلكتروني في مادة اللغة العربية لعدم تحديث أجهزة التابلت الخاصة بهم.

امتحان اللغة العربية

وصرحت «تعليم بورسعيد» في بيان، أنه تم اليوم الامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام في مادة اللغة العربية، حيث تمكن 96% من إجمالي الطلاب الحضور من أداء الامتحان باستخدام التابلت المدرسي، بينما لم يتمكن بعض الطلاب بنسبة 4% من أداء الامتحان لعدم تحديث أجهزة التابلت الخاصة بهم.

وأهابت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بطلاب الصف الأول الثانوي العام تلافي هذا السبب، وسرعة التواصل مع مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة لتحديث أجهزة التابلت.

امتحان اللغة الأجنبية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أنه تقرر عقد امتحان إلكتروني تجريبي لطلاب الصف الثاني الثانوي العام في اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية - الألمانية - الأسبانية» الخميس المقبل 29 ديسمبر، في تمام الساعة 9 والنصف صباحا.

كما وجهت المديرية جميع طلاب الصف الثاني الثانوي العام المستهدفين بالحضور والتواصل مع مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، لتحديث أجهزة التابلت حتى يتمكنوا من أداء الامتحان التجريبي إلكترونيا.